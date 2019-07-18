18.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве призвали хватать без разбору россиян для «обменной кубышки»

Украине следует пополнят «обменный фонд» россиянами, арестованными по любому малейшему подозрению и, таким образом, улучшать свои переговорные позиции в процессе обмена гражданами между Украиной и Россией.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил бежавший в Киев белорусский оппозиционер, эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никто не мешает Украине формировать обменный фонд дальше, потому что наших узников там достаточно много. И мы знаем, что регулярно проходит информация об успешных и неуспешных расследованиях в отношении разведчиков либо шпионов из третьих государств, в том числе из Российской Федерации которые работают в Украине.

Поэтому ничто не мешает украинской разведке, контрразведке, судебной системе, я прошу прощения за цинизм, формировать обменный фонд. Потому что в данном случае, учитывая, как цинично работает Российской Федерация, мы должны в этой области работать точно так же.

Хорошо, воспринимаются только как ресурс ценных для вас кадров, мы воспринимаем точно так вот и исходя из того насколько у нас будет либо количественно, либо качественно наполнена обменная кубышка, мы можем выходить со своими предложениями», – советует националист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть