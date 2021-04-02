В Киеве призвали лишить гражданских прав всех жителей Крыма и Донбасса «после деоккупации»

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После возвращения Донбасса под власть Киева в этом регионе должна пройти тотальная украинизация – люди должны отказаться от своей истории и стать идейными собратьями жителям Западной Украины.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил экс-депутат Верховной рады, член ВО «Свобода», неонацист Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однозначно в случае освобождения оккупированных территорий мы не должны проводить там выборы, как минимум, пять, десять или даже двадцать лет, потому что процесс деоккупации, а потом десепаратизации… Должна быть проведена верификация всех граждан, которые там живут.

Я уверен, что необходимо специальным законом осуществить процесс возобновления украинского гражданства. Безусловно оккупированных территорий должны коснуться процессы развенчания мифов, в свете которых жили эти люди, и украинизация населения, чтобы всё население было однородным», – мечтает нацист.

В свою очередь, позвонивший в студию телезритель из города Бровары Владислав отметил, что необходимо лишить жителей Крыма и Донбасса избирательного права.

«Я считаю, что все граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях, даже после освобождения, не могут и не имеют права выбираться на референдумах и принимать в них участие. Должна пройти полная очистка и фильтрация каждого, и украинское государство должно выяснить роль каждого гражданина, который во время оккупации находился на той территории.

Мы с вами должны понимать, что речь идёт не только про тех, кто был на передовой, а и тех, кто был в тылу и работал над информационной безопасностью так называемых ЛДНР, а также тех кто мог теоритически нести угрозу. Лишь после этого мы должны брать во внимание этих граждан, чтобы те принимали участие в выборах», – сказал украинский телезритель.