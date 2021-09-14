В Киеве призвали массово минировать Чёрное море против российских кораблей

Необходимо наносить материальный урон России, массово уничтожая корабли ЧФ РФ, что можно делать с помощью установки минных систем поражения в акватории Чёрного моря.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор НПК «Кливер» (подводные работы, минно-торпедное вооружение и акустические системы обзора подводного пространства) Оксана Врублевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения.

Для иллюстрации я хочу показать борт крейсера «Принстон» после подрыва на мине во время участия в операции «Буря в пустыне». Вы видите, что стоимость мины 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – заявила Врублевская.