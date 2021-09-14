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14.09.2021 16:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Д.Б., Дзен, Крым, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина
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В Киеве призвали массово минировать Чёрное море против российских кораблей

Новости УкраиныНеобходимо наносить материальный урон России, массово уничтожая корабли ЧФ РФ, что можно делать с...

Необходимо наносить материальный урон России, массово уничтожая корабли ЧФ РФ, что можно делать с помощью установки минных систем поражения в акватории Чёрного моря.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор НПК «Кливер» (подводные работы, минно-торпедное вооружение и акустические системы обзора подводного пространства) Оксана Врублевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения.

Для иллюстрации я хочу показать борт крейсера «Принстон» после подрыва на мине во время участия в операции «Буря в пустыне». Вы видите, что стоимость мины 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – заявила Врублевская.

Слайды, представленные на пресс-конференции

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