В Киеве призвали не мелочиться с дронами и нанести «серьезный удар» по штабу ЧФ

26.08.2022  13:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Сколько бы Россия ни бомбила стратегические объекты ВСУ, это не будет критическим ударом по Украине.

Об этом в эфире YouTube-канале «Ukrlife» заявил украинский военный эксперт Юрий Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сколько бы Россия ни бомбила стратегические объекты ВСУ, это не будет критическим ударом по...

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 «Даже если будут одержаны какие-то тактические победы, и даже если будет нанесён более или менее заметный ущерб инфраструктуре Украины, это не изменит характера войны. А вот то, что может предложить в ответ Украина, тут мы можем только гадать, но думаю, что это может быть очень болезненным для России.

Например, всерьёз нанести удар по штабу ЧФ. Если сейчас, как можно предположить, там какие-то беспилотники-самоубийцы падают, это очень лёгкое оружие. В лучшем случае, килограмм взрывчатки, он много ущерба не нанесёт, ну, упадёт на крышу, взорвётся. Но если действительно будет выведен из строя штаб ЧФ, это будет уже очень серьёзный и военный, и политический удар по России», – сказал Фёдоров.

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