В Киеве призвали не спешить с антибелорусскими санкциями без отмашки из ЕС

25.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Экономические санкции со стороны Украины в отношении Белоруссии могли бы причинить массу неудобств России, однако если Европа не поступит таким же образом, то и для Киева будет неправильно так делать.

Об этом в эфире телеканала «Общественное» заявил бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, вред от закрытия Белоруссии будет нанесён не Украине, а России, которая не сможет пережить блокировку поставок контрабандных европейских креветок и киви.

«У нас очень серьезная торговое сотрудничество с Белоруссией и, кстати, она на пользу именно Белоруссии. Лукашенко так выстроил систему, что на военном конфликте между Россией и Украиной Белоруссия зарабатывает очень неплохо…

Но если говорить об экономических санкциях, то они должны быть скоординированы с европейцами. То есть, если мы будем ограничивать торговое сотрудничество с Белоруссией, а Европа не будет этого делать, то это неправильно», – рассуждает экс-секретарь Совбеза. «А если это европейцы сделают, то я хочу сказать, что эти санкции коснутся непосредственно россиян, которые привыкли к «белорусским» бананам, белорусскому вину, сыру, потому что всё у них белорусское – киви, я думаю, у них тоже белорусское. И если эти санкции будут приняты, то россияне это тоже прочувствуют», – уверен Данилюк.

В свою очередь, глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко посетовал, что президент Белоруссии Лукашенко «имел дерзость» называть вещи своими именами в ответ на угрозы санкций.

«Пан Лукашенко такое дерзкое видео сделал, мол, попробуйте дать нам санкции, а мы посмотрим, как вы будете жить, потому что вся Европа торгует через нас с Россией запрещенными в России товарами. Тут нужно всему европейскому и международному сообществу как-то прийти к позиции, что мы будем дальше делать. Потому что это всё есть, все это понимают, он это понимает, и он это прямо говорит в лицо всем нам. Так дерзко, что вы же без меня не проживёте, вы же через меня строите эти звенья. Поэтому здесь нужно проявлять и мудрость, и честность», – резюмировал Корниенко.