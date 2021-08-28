В Киеве призвали отдать американцам Николаев, Одессу и Херсон

28.08.2021 16:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У Украины есть все шансы стать прецедентом на европейском континенте, когда страна – особый союзник США вне НАТО, всё-таки получит членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Международной ассоциации «Институт национальной политики» Юрий Шулипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обладание Украиной статусом особого союзника США вне НАТО – это ускорит процесс получения Украиной членства в НАТО. На это надо обращать внимание, потому что это потребует от руководства Украины определенных действий, которые также нужно выполнять странам-членам НАТО и, таким образом, мы даже сделаем прецедент, когда на европейском континенте впервые страна получит этот статус, то есть особого военного союзника вне НАТО», – сказал Шулипа.

Он предложил добиваться расположения Запада путем предоставления территорий под военные базы англосаксов.

«Также хотелось бы, предложить президенту договориться о размещении хотя бы небольшого военного контингента в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, авиационного и воздушно-десантного. Я также хочу сказать, это моё предложение, составить с США межгосударственный договор в военной сфере о совместной защите воздушно-космического пространства Украины. Потому что для нас сейчас важно обеспечить надлежащую защиту неба от вторжения военной авиации. Потому что у нас в воздушно-космическом пространстве нет вообще никакого паритета с РФ», – добавил Шулипа.