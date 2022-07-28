В Киеве призвали принять закон о «коллаборантах» – чтобы расправляться с ними без суда

Новости Украины

Лишить мандата подозреваемых в коллаборационизме депутатов Рады можно только через суд.

Об этом заявил украинскому изданию УНН киевский политолог Игорь Рейтерович.

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«Есть единственный механизм, согласно которому человека, обвиняемого в государственной измене (можно лишить мандата – Ред.)… У нас нет закона пока о коллаборантах. Кстати, его надо бы принять, потому, что возможно это стало бы прецедентом в отношении решений таких людей, которые имеют представительский мандат. И не только в Верховной Раде, но и органах местного самоуправления в том числе, потому что там есть определенное количество депутатов, также перебежавших на сторону врага. Так вот, исключить можно сегодня по решению суда. Это не может решить Верховная Рада. Это немного странная история. На сегодняшний день имеем негативное последствие от демократического, по сути, механизма», – жалуется Рейтерович.

В то же время, по мнению политолога, пророссийские нардепы формально могут подрывать легитимность решений ВР, однако умышленно показательно делать этого не будут.

«Те, кто присутствует в Верховной Раде, и где-то там может скрыто ожидает прихода России, или уже окончательно в этом разочаровались, или затаились и не будут пытаться каким-то образом влиять на решения и срывать работу Верховной Рады Украины», – заметил он.

Ранее на Украине решением СНБО были незаконно запрещены 16 оппозиционных партий, подозреваемых властями в нелояльности и симпатиях к России. Среди них ОПЗЖ, прогрессивные социалисты, Партия Шария, НАШИ, Оппоблок и другие. Позже суды задним числом подтвердили эти запреты.

В Верховной Раде остаются народные депутаты, которые были членами запрещенных политсил. В частности, депутаты, входившие в «Оппозиционную платформу – за жизнь», объединились в новые депутатские группы: «Платформа за жизнь и мир» и «Восстановление Украины», считающимися близкими к орбитам влияния бизнесменов Фирташа и Столара.