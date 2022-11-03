В Киеве призвали сформировать из террористов «армию Ичкерии»

03.11.2022  08:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина, Чечня
Новости Украины

На территории Украины необходимо развернуть официальные тренировочные лагеря для террористических чеченских формирований, а также начать готовить из этих людей политические кадры.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский политолог, один из инициаторов кампании «Выключи российское» Михаил Басараб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины необходимо развернуть официальные тренировочные лагеря для террористических чеченских формирований, а также...

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«Тут призывали говорить, что конкретно нужно делать на Украине, кроме того, что работать с нашими ближайшими партнерами, чтобы их парламенты принимали такие же постановления [как признание оккупации РФ Чеченской республики Ичкерия], необходимо действовать еще в нескольких направлениях.

Первое – это подготовка вооруженных формирований Чеченской республики Ичкерия, других народов России, то есть национальных вооруженных формирований на территории Украины, которые сейчас хотят помочь нам в борьбе против России, с перспективой действий этих военных формирований уже по освобождению своих собственных территорий.

Мне кажется в данном случае чеченцы, которые воюют сейчас на территории Украины – хорошая основа для того, чтобы стать авангардом этого процесса. И тут Украина, а именно Минобороны, Генштаб и другие профильные ведомства должны помочь в формировании фактически армии Чеченской республики Ичкерия, которая сейчас будет помогать бороться с русскими, а потом будет «освобождать» свою страну», – заявил Басараб.

Он также предложил устраивать чеченских террористов на стажировку в украинские государственные органы власти.

«Очень важный нюанс – это образование и подготовка кадров для будущей независимой Чеченской республики Ичкерия через стажировку в государственных органах власти на Украине. Очень много молодых чеченцев сейчас живут в Европе, получили хорошее европейское образование, но вполне возможно их может интересовать опыт Украины в построении государственных институций. Мне кажется здесь очень большое поле для деятельности», – добавил украинский политолог.

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