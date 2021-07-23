В Киеве призвали СНБО «беспредельными методами» отчуждать все энергоактивы у владельцев

Украинская власть должна любыми средствами вернуть под контроль свои газовые месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, чтобы снизить зависимость от России.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший депутат Верховной рады, Вадим Денисенко, входивший во фракцию «Блок Петра Порошенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, речь идет о насильственном отчуждении газоносных участков у собственников и возвращении под контроль государства НПЗ, принадлежащие бизнесменам.

«Нам нужно любыми, даже беспредельными методами нарастить добычу собственного газа. Что я имею в виду под беспредельными методами? Я в последние пять или семь лет слышу о том, что «Укргаздобыча» не может из-за позиции полтавских депутатов, которые за три копейки что-то продают, не может забрать свои участки на добычу газа. Это нужно решить раз и навсегда волюнтаристским методом, потому что до 24-го года мы имеем возможности выйти на более-менее цифру добычи газа, которая нас обеспечит…

Момент номер два – мы критически зависимы на сегодняшний момент по бензину и дизелю от Белорусии – от Российской Федерации, нужно называть вещи своими именами. Нам нужно уже сейчас думать о том, как, а это можно обеспечить относительно быстро, потому у нас можно расконсервировать и вложить относительно небольшие деньги в один или два нефтеперерабатывающих завода, которые сейчас находятся в частных руках, но волюнтаристскими методами государство может все.

Мы же через СНБО можем все – то же самое можно сделать, условно Надвирнянский НПЗ или Дрогобычский НПЗ передать в руки государства, вложить в него денег и обеспечить себя на 100% бензином, и на 50-60% обеспечить (дизелем)», – рассуждает Денисенко.