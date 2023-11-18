В Киеве призвали совершать на территории РФ по сто терактов в неделю

В диверсионной войне, которую ведёт Киев на территории РФ, огромные размеры России – это уязвимый фактор.

Об этом на канале «NewsRoom» заявилэкс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если брать размеры России – да, она дура здоровенная, но эти размеры – это дополнительные мишени для несимметричных ответов. Любая железнодорожная стрелка, любой мост – это объект для атаки. Любая автозаправочная станция – объект для атаки, любая электроподстанция – это объект для атаки. Фактически для Сил специальных операций, у нас их сейчас можно называть силами сопротивления, которые работают по ту сторону линии фронта, огромное количество потенциальных мишеней», – заявил Тука.

Он призвал к сотням смертельных диверсий и терактов на территории России.

«Если действовать соответствующим способом, я считаю, это правильный способ, можно по-разному относиться к проведению диверсионных операций, лично я с 2014 года приветствую, я просто в восторге от тех операций, которые проводят наши спецслужбы, и если это будет распространяться…

Вот, на прошлой неделе, кажется, было семь случаев проведения спецопераций на территории РФ. В том числе вспомните – обстрел и уничтожение в итоге в Брянской народной республике автомобиля с подполковником пограничной службы РФ, в Мелитополе бывший мент взлетел на воздух. Если таких операций будет проводиться, например, не десять в неделю, а пятьдесят, а если сто в неделю – а это, с моей точки зрения, абсолютно реально.

У нас есть какой-то комплекс неполноценности внутри – ой, они такие здоровые. Когда я был молодой и позволял себе немного похулиганить, у нас было такое популярное выражение – чем больше шкаф, тем громче падает», – сказал экс-чиновник.