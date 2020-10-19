19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Идиотизм, Конфликт, Литва, майдан, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве призвали срочно воспользоваться тотальной «зависимостью» Белоруссии от Украины


Белоруссия якобы сильно зависима от такого «потенциального лидера Центральной Европы», как Украина, а значит, Киев должен повернуть ситуацию в Минске в свою пользу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство Украина имеет потенциал быть лидером Центральной Европы. Но так, как ведут себя президент Зеленский и министры – она напоминает уже очевидную вторичность и ведёт к объективизации роли Украины и в европейской, и в международной политике», – сказал он.

Экс-посол подчеркнул, что Белоруссия якобы чрезвычайно зависима от Украины, а значит, Киев имеет возможность быстро перевернуть ситуацию в Минске к победе «Беломайдана».

«А на самом деле ситуация в Белоруссии, при координационных действиях Киева и сотрудничестве с Варшавой и Вильнюсом, могла бы быть закончена очень быстро на пользу протестующего белорусского общества.


Мы даже не представляем, насколько Белоруссия зависима от этих трёх стран. Я уже не говорю, насколько она зависима от Украины, особенно в экономическом и оборонно-промышленном плане», – резюмировал Бессмертный.

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