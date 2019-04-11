В Киеве призвали убивать избирателей Зеленского битами и «градами»

11.04.2019, Киев, Игорь Петров

За кандидата в президенты Украины, комика Владимира Зеленского якобы голосуют сторонники ЛДНР и России, которые готовы стрелять в украинских солдат.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил глава запрещенной в РФ националистической группировки “Братство”, экс-боевик так называемой “АТО” Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что часть тех, кто не поддерживает Порошенко, надо убивать. Большое число людей, которые голосовали за Зеленского, убивают наших солдат. Очень много людей голосовало с оккупированных территорий, как минимум тысяч 50. На оккупированных территориях Зеленский – наиболее популярная фигура украинского политикума. Плюс еще люди с прифронтовой зоны, охваченные промосковской пропагандой. Не знаю, сколько это миллионов человек. Эти люди – открытые враги. Они в нас стреляют, надо стрелять в них”, – сказал Корчинский.

По его словам, вопрос с этими людьми нужно “решать не бейсбольной битой, а установками залпового огня”.

“Большое число врагов украинского государства свободно ходят по Киеву, владеют телеканалами и радиостанциями, они тоже не должны жить в Украине. С помощью бейсбольной биты, тюремной камеры, чего угодно. Они враги не меньше, чем Гиви, Моторола, Путин. Все эти люди – пламенные сторонники Зеленского”, – заявил националист.