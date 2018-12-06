В Киеве призвали учиться обороне у финнов

06.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украина должна изменить систему призыва так, чтобы охватить как можно большее число людей, – например, как в Финляндии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Надо коренным образом менять систему призыва, превращать ее в привлекательный институт, когда люди будут просто желать пройти эту подготовку, получить базовые навыки первой помощи, как себя вести в кризисных ситуациях…

Представьте себе, что все мужчины в селах будет иметь базовую подготовку, будут членами территориальной обороны, насколько легче будет противодействовать даже криминалу, стихийным бедствиям.

Это финская система, в Финляндии 90% опрошенных готовы с оружием защищать свою страну. В таких странах как Голландия это, конечно, не так, но Украина все-таки ближе к Финляндии», – сказал он.