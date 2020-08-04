В Киеве призвали выявить и наказать заказчиков инсценировки «терактов»

04.08.2020, Киев, Игорь Петров

Попытка захвата помещения банка в киевском бизнес-центре «Леонардо» показала непрофессионализм правоохранительных органов и, возможно, связана с интересами некоторых политиков.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В очередной раз неадекватный человек захватывает заложников, дает негативные оценки государственным деятелям и ставит требования. Это дискредитация органов власти, сеется неуверенность – террористы могут делать все, что угодно, свободно заходят в любые помещения, в банки.

Не были перекрыты дороги, не были перекрыты даже другие сектора здания. Никто никого не эвакуировал. У него был рюкзак. Надо было обязательно предусмотреть. Что у него там взрывчатки, что это не просто фейк. Несколько килограмм взрывчатки – это огромные последствия. Это разрушение не только банка, но и других помещений, и улицы – могут быть осколки, завалы и прочее», – объяснил разведчик.

По его мнению, следствию необходимо отрабатывать версию, при которой инициаторами теракта выступают политические силы.

«В этой ситуации надо еще искать след, кому это выгодно. Это могут быть политики. С одной стороны – за границей, с другой – те кланы, которые бы хотели дестабилизировать ситуацию в противовес действующей власти. С третьей стороны, этом могут быть и представители действующей власти. Это – одна из версий, которую тоже надо расследовать. Сейчас происходят разные события, связанные с экономическими, социальными и другими форматами.

В этот момент отвлечение внимания – один из эффективных приемов. Тут объективность расследования будет зависеть от того, есть ли причастность представителей государственных органов. Если это другие силы, то, думаю, в какой-то мере есть перспектива расследования. Если это власть, решения проблемы не будет, ситуация закроется в связи с тем, что это человек психически ненормальный», – считает Николай Маломуж.

Произошедшее является инсценировкой, как и другие недавние теракты в Украине, считает политический аналитик Алексей Калиниченко.

«Либо это просто больной человек, либо его просто использовали – террорист русский. Большинство граждан страны уверены, что это – инсценировка. Из тех, с кем я общаюсь, большинство страны уверены, что это – инсценировка.

Второй момент. Мы берем того же полтавского террориста. Взял одного человека в заложники, потом поменяли на руководителя. Я здесь прослеживаю некую логику сценарного характера. Теперь всех работников банка выпустили, остался руководитель отделения. И в то же время, профессионализм в действиях правоохранителей растет от одного события к другому. Боюсь как бы у нас не было, как когда мальчик кричал «волки! Волки!». Как бы у нас в итоге волки действительно не пришли», – заявил он в эфире телеканала NEWSONE.