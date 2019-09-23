23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина, Экология, Экономика, Энергетика, Япония
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В Киеве призвали Японию инвестировать в Чернобыльскую зону

Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и пригласила Японию стать партнером в этом процессе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с делегацией Японии во главе с главой Японо-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори, сообщает пресс-служба правительства.

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“Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения. Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций”, — отметил Гончарук.

При этом, как отметила пресс-служба правительства, глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению Мори, именно вектор ИТ может стать толчком для развития Украины.

Ранее представители Европейской комиссии положительно оценили состояние реализации проектов в сфере обращения с радиоактивными отходами на Украине.

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