11.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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СМИ, Украина, Цензура

В Киеве призвали забыть о журналистских стандартах в отношении русских


Сегодня на Украине следует лишать права голоса тех, кто высказывает альтернативную официальной пропаганде точку зрения.

Об этом в своем авторском блоге на сайте газеты «День» пишет журналистка Наталья Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, даже воспеваемые на Украине «западные демократии» не брезговали цензурой во время войны.

«Конечно, Украина должна сохранить свободу слова и свободные СМИ как демократические институты, которые являются залогом развития страны по европейским стандартам. Но если в процессе сохранения стандартов демократии мы потеряем страну?”, – задается вопросом журналистка.

По ее словам, советы вроде «повышайте качество журналистики и медиаграмотность населения» хорошо работают в условиях, когда необходимо обеспечить развитие демократии и укрепить демократические институты на долгую перспективу.

“Но когда информационная агрессия от замаскированных под журналистов пропагандистов активно происходит здесь и сейчас, заниматься в это время только образованием и внедрением журналистских стандартов мирного времени и никак не противодействовать агрессору является путем к поражению и, в конце концов, к разрушению всех демократических достижений – вместе со страной… Сторона-агрессор не имеет права на свободу слова в стране, которую она атакует. Это – необходимая самозащита в условиях агрессии, к которой прибегали все западные демократические государства, когда они воевали», – объясняет Ищенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее известный украинский журналист Сергей Рахманин заявил, что представители СМИ в стране могут не соблюдать объективность и прочие стандарты профессии ради идеологически верной «правды» в своих материалах.

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