В Киеве призвали Запад подключиться к «взращиванию» майданщиков в России

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Российские майданщики, в отличие от украинских, не имеют такой же массовости и организованности, чтобы действительно иметь вес в общественно-политической ситуации.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К большому сожалению, сегодня ни в Москве, ни в других больших городах нет той критической массы людей, которые готовы выйти на улицы и реально поменять ситуацию. Я был на наших майданах, и я очень чётко и ясно помню, что когда на улицы Киева вышли не 50 тысяч человек, а 500-600, а потом даже 800 тысяч человек, то ни одного полицейского вокруг не было, потому что они поняли, что силы неравны, они просто сбежали.

Здесь мы видим другую ситуацию. Ну что такое на 20 миллионов населения большой Москвы 50 тысяч протестующих, которые не являются организованными, которые не знают плана своих действий?», – подчеркнул он.

Также экс-министр отметил, что сознание небольшой части российского общества начинает меняться, поэтому необходимо Украине и Западу влиять на то, чтобы этот слой разрастался всё больше.

«Сознание лишь небольшой, пока что, части российского общества начинает меняться. Но, к большому сожалению, она пока что слишком мала для того, чтобы быть такой, которая может повлиять на ситуацию в целом. Поэтому мне кажется, что именно на эту часть российского общества и должны быть сфокусированы наибольшие усилия как украинского государства, украинских медиа.

Вы делаете большую и нужную работу, потому что доносить эту информацию до сознания, скажем, тех, кто сейчас остались в Крыму. Я думаю, что это тоже важный элемент влияния на сознание тех, кто там есть.

Я думаю, что очень важно было бы, чтобы и наши западные партнёры не занимали позицию тех, кто обороняется, а наоборот, вспомнили о тех временах позднего СССР, когда на СССР транслировали свои передачи добрый десяток информационных средств», – добавил Огрызко.