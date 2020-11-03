03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, дискриминация, Донбасс, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина
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В Киеве призвали заранее готовить жителей ЛДНР к «деоккупации»


Киев должен принять закон о создании деоккупационных администраций и о временном статусе деоккупированных территорий, чтобы жители Донбасса уже сейчас понимали, что их ожидает в будущем.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из шагов, которые нужно сделать, если говорить о наших внутренних делах – это организация территориальной обороны. Не той, которая сегодня у нас, а современной, с использованием опыта Израиля и Швейцарии. Это были бы эффективные шаги в плане повышения обороноспособности.

А на будущее, уже сегодня нужно принять закон Украины про государственные деоккупационные администрации и про временный статус деоккупированных территорий.

Прописать там всё, что должно происходить на деоккупированных территориях после их деоккупации, чтобы люди, которые там проживают, поняли, какая судьба их ждёт», – отметил он.


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