06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевские власти молчат по поводу памятников и мемориалов на территории республик Донбасса, в камне и железе которых высечены жертвы украинских карателей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила медиаэксперт и аналитик «Международного Центра противодействия российской пропаганде» Валентина Быкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За шесть лет на оккупированной территории Донбасса установлено уже несколько десятков, если не несколько сотен памятных досок, памятников, мемориалов где «Укрофашисты» высечено в камне и железе. Уже сейчас мы должны думать про то, что будет делать Украина с этими памятниками после того, как эти территории возвратятся под контроль Украины.

Ситуация патовая, и каждый следующий шаг становится хуже. Оставить эти памятники нельзя просто так, снести эти памятники – мы все видели, что происходило, когда в Талине даже не снесли, а перенесли памятник советскому солдату, как вся машина российской пропаганды начала работать на полную мощность.

Недавно мы это видели, когда памятник русскому маршалу Коневу в Праге так же не снесли, а перенесли с центра куда-то на окраину», – выразила обеспокоенность нацистка.

«Я не слышала ни одного слова от официальных лиц Украины, от министра, который занимается реинтеграцией временно оккупированных территорий, что именно Украина планирует делать с этими памятниками», – добавила медиаэксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинские пропагандисты возмущались тем, что некоторые сёла в Полтавской, Одесской и Киевской областях пытаются перехитрить закон о деккомунизации и оставить памятники советским деятелям на месте.