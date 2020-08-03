В Киеве призвали Зеленского отдать приказ о возобновлении обстрелов Донбасса

03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский должен приказать ВСУ использовать малейший повод для того, чтобы открывать огонь по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, с украинской стороны, после огня со стороны боевиков, должны были прозвучать заявления о том, что Россия разрушила договорённость по всеобъемлющему бессрочному прекращению огня в Донбассе. Технологически это должно было быть обеспечено немедленным созывом Трёхсторонней контактной группы в Минске, немедленным созывом Нормандского формата и так далее.

Более того, в момент, когда начался обстрел со стороны боевиков, должна была последовать соответствующая реакция. Причём я уже не раз говорил, что реакция эта должна быть отработана по соответствующим коммуникациям, и по объектам – это должно стать протокольным. Как только оттуда происходит выстрел, должен происходить ответный огонь, и враг должен знать, что каждое действие будет наказано», – призвал он.

Экс-представитель Украины в Минске подчеркнул, что нынешняя политика Киева недостаточно агрессивна, что является свидетельством государственной измены со стороны Владимира Зеленского и его команды.

«Тогда стороны выровняются, и станет понятно, что верховный главнокомандующий Украины и начальник Генерального штаба выполняют свои функции. А вышло так, что за счёт политических действий и слов, они разрушили способность принятия решений. Вот вам на поверхности весь трагизм, непрофессионализм и признаки государственной измены со стороны нашего руководства», – возмутился Бессмертный.