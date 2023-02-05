В Киеве призывают G7 наказать Грузию за «издевательства» над Саакашвили

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Поскольку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили якобы удерживает в тюрьме российский лидер Владимир Путин, страны западного блока должны собраться и ввести против Тбилиси санкции.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил один из виновных в разжигании кровавой войны на Украине телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит с Саакашвили – это месть Путина. Это даже не грузинская месть, хотя в Грузии, безусловно, есть люди, которые хотели бы отомстить, тот же премьер-министр. Но сейчас Саакашвили – больше, чем человек, чем президент, чем одна личность. Происходит издевательство над Западом. То, что они делают с Саакашвили – это издевательство над всем цивилизованным миром. Это словами не опишешь, они его медленно убивают», – сказал Шустер.

По его мнению, ради решения вопроса должна собраться Большая семёрка и наложить на Грузию санкции.

«Раньше я думал, что если Байден стукнет по столу, то премьер-министр Грузии и остальные послушаются. Но сейчас это надо уже поднимать на уровень G7, Большой семёрки. Надо вводить против Грузии санкции, угрожать. Потому что это издевательство над человечеством», – резюмировал бандеровец.