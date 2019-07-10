В Киеве призывают опасаться московских друзей самостийной Украины

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна поддерживать движения российских экстремистов, называемых либералами, «регионалистами» и «автономистами», предоставляя им площадку у себя в стране.

Однако такие группы все время пытаются строить на Украине свою версию России.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог Дмитрий Левусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что есть движение российских регионалистов, которое презентует сейчас Штепа (Вадим Штепа, русский философ и публицист – прим. ред.) в Эстонии, сегодня он вынужден был уехать. Поэтому с оглядкой на то, сколько мы сейчас наблюдаем автономистов, регионалистов, национальных движений, я думаю, что именно в разнообразии этих сил, которые могут противостоять Кремлю, есть надежда Украины, именно с этими силами можно работать и именно их надо поддерживать и давать им площадку на Украине.

Но они, будучи на Украине, пытаются здесь построить свою Россию, со своими представлениями, какая должна быть демократия, как украинцам нужно жить, поскольку они, действительно, направлены на свою Родину», – констатировал Левусь.

Также политолог вспомнил и о Крымском мосте, существование которого на Украине опровергали чуть ли не до самого открытия, отметив, что такой проект нужно было построить, поэтому Россия якобы «посылала» даже заключённых туда работать днём и ночью.

«Я, например, никогда не сомневался в том, что он будет построен. Я знал вплоть до того, что заходят там 20 тысяч зеков, они будут строить днём и ночью, снова комсомольское движение. Но всё это было тем проектом, который нужно было сделать. Если он сейчас даже завалится, он снова будет построен», – неожиданно признал Левусь.