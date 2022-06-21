В Киеве призывают отказаться от поездок на авто ради нужд ВСУ

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Новости Украины

Население Украины должно начать экономить топливо для автомобилей и отказаться от поездок в одиночку на личном транспорте.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куюна, сократить потребление топлива нужно для того, чтобы создать его резерв и отправлять все необходимое на нужды ВСУ.

«Эта кампания по экономии топлива должна стать параллельной и очень важной на государственном уровне. Тем более, сегодня один из моих коллег, энергетических экспертов, нашел плакат времен Второй мировой войны, когда в Америке правительство вело пропаганду по уменьшению потребления топлива. Там такие плакаты: «Если ты едешь один в машине, ты везешь с собой Гитлера». То есть ты потребляешь нерационально. Соответственно, нам нужно тоже это делать, потому что мы видим какую картину сегодня? Чем больше появляется топлива, тем больше машин выезжает, тем большими становятся пробки, мы снова жжем в этих пробках это топливо. То есть нужно, чтобы каждый, если каждый сократит потребление, это будет огромный эффект в масштабах всей страны, мы сможем предоставить больше топлива тем, кому оно действительно нужно, а, во-вторых, мы ускорим создание запасов и на уровне потребителей, и на уровне государства, которое воюет», – заявил Куюн.