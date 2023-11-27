В Киеве призывают отложить в сторону Авдеевку и за три дня завоевать Приднестровье

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


Если бы не румынские спецслужбы и спецназ, то Молдова уже давно была бы пророссийской.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко.

Если бы не румынские спецслужбы и спецназ, то Молдова уже давно была бы пророссийской....

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«Мы защищали Бахмут, сейчас Авдеевку. Да, ради бога, выделите три дня и освободите Приднестровье. Это будем вам стоить 20 авдеевок. Это будет такой удар по честолюбию Путина», – сказал Небоженко.

Он убежден, что президент Молдовы Майя Санду «как раз для этого и приезжала» в Киев на днях.

«Она же как раз и намекает: «Ребята, мы сами справится не можем» Если бы не румынская сигуранца и румынский спецназ, то русские давно бы захватили власть в Молдавии. Я знаю, о чем говорю», – добавил эксперт.

Он считает, что Санду не готова пойти на столь радикальные действия, поскольку она «технический политик».

«Это то, что ждет Украину через 20 минут после окончания войны – технический кабмин, технический президент, и технический парламент», – резюмировал Небоженко.

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