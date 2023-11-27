В Киеве призывают отложить в сторону Авдеевку и за три дня завоевать Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы не румынские спецслужбы и спецназ, то Молдова уже давно была бы пророссийской.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы защищали Бахмут, сейчас Авдеевку. Да, ради бога, выделите три дня и освободите Приднестровье. Это будем вам стоить 20 авдеевок. Это будет такой удар по честолюбию Путина», – сказал Небоженко.

Он убежден, что президент Молдовы Майя Санду «как раз для этого и приезжала» в Киев на днях.

«Она же как раз и намекает: «Ребята, мы сами справится не можем» Если бы не румынская сигуранца и румынский спецназ, то русские давно бы захватили власть в Молдавии. Я знаю, о чем говорю», – добавил эксперт.

Он считает, что Санду не готова пойти на столь радикальные действия, поскольку она «технический политик».

«Это то, что ждет Украину через 20 минут после окончания войны – технический кабмин, технический президент, и технический парламент», – резюмировал Небоженко.