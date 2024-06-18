В Киеве призывают США возродить маккартизм и охоту на ведьм

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, США, Сюжет дня, Украина


Для Украины было бы полезно возродить маккартизм в США и странах Запада. Это движение, распространившееся в конце 40-х годов в США, сутью которого были политические репрессии по отношению к сторонникам коммунизма. Всех нелояльных курсу американского руководства тут же обвиняли в работе на Москву.

С таким призывом в эфире «Радио НВ» заявил бывший крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины было бы полезно возродить маккартизм в США и странах Запада. Это движение,...

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«Когда я смотрю, как валом идут высылки российских дипломатов-шпионов, как поляки им ограничили, что если он сидит консулом в Познани, то может сидеть в Познани и в Варшаву уже не может ехать. Всего этого больше и больше. Я даже вспоминаю о тех временах, которые в истории Соединенных Штатов назывались «маккартизмом», когда благодаря сенатору Маккарти российских шпионов и агентов влияния искали везде. Дай бог, чтобы эти времена вернулись», – заявил Клименко.

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