В Киеве призывают страны-союзники разжигать националистическую вражду в России

02.09.2021 22:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если бы Украина оказала более серьёзную поддержку террористам во время Первой чеченской кампании, возможно, не было бы позорного поражения Грузии в 2008-м и потери Крыма и Донбасса в 2014-м.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенной в РФ националистической партии ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем стратегию России – это империалистическая стратегия. Тактика – это тактика, когда-то Степан Бандера говорил: «ступэнэвой агрессиии» – постепенной агрессии. И пока России не дать по зубам, пока она не будет иметь военного поражения, она будет продолжать эту тактику – это логика империи. По одному нам очень трудно противостоять России. Поэтому я полностью согласен, что есть единый фронт – от Балтии на Кавказ и далее. У нас есть одни интересы и когда мы позволяем России по одному с нами разбираться – это легко, но когда мы будем на её тактику агрессии непрямыми действиями делать проблемы все вместе, тогда России будет очень тяжело», – рассуждает Сиротюк.

Он призвал к активной поддержке всех сепаратистских движений внутри Российской Федерации.

«Мы должны синтезировать действия не только на границах России, мы должны зайти на территорию России. Потому что есть очень большое количество народов оккупированных Россией, которые хотят свободы, которые готовы бороться за независимость. И то, что мы не поддержали Чечню в 95 году, если бы мы больше её поддержали, то не было бы Грузии 2008, не было бы Украины в 2014-м», – добавил неонацист.