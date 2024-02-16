В Киеве призывают успеть подписать перемирие до полного окружения Авдеевки
В Авдеевке украинские вооруженные формирования могут оказаться сразу в нескольких котлах.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Путина сейчас оперативный перевес на линии фронта. Авдеевка сейчас в такой ситуации, как было Дебальцево, и в результате чего были подписаны «Минские соглашения-2», Порошенко же не хотел их подписывать.
Сейчас ситуация в Авдеевке такая, что там несколько котлов может быть. И то, что я читал со стороны Третьей штурмовой бригады, они пишут, что позиции там не подготовлены, а они туда брошены для того, чтобы разжать эти фланги, которые в клещи превращаются. Пока не получается», – сказал Карасев.
Он подчеркнул, что Киеву и Западу нужно начинать переговоры с Москвой уже сейчас – пока ещё есть надежда на компромисс.
«Поэтому у Байдена один вопрос – идти на переговоры сейчас, пока есть возможность на компромисс. Дальше может быть хуже. После падения Авдеевки ситуация может стать другой.
Лучше сейчас, потому что всё равно на каком-то промежутке времени у России будет преимущество, Запад не нарастит вооружение», – добавил политолог.
Спасибо!
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