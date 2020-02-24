В Киеве призывают весь мир бойкотировать парад 9 мая в Москве

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна стать во главе инициативы «бойкотируй парад 9 мая» и призывать с площадок ПАСЕ и ОБСЕ мировых лидеров не ехать в Москву.

Об этом на пресс-конференции заявила львовянка-майданщица, экс-председатель комитета по иностранным делам Верховной рады, бывшая депутат Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что Украина должна сейчас инициировать кампанию «Бойкотируй парад 9 мая», присоединиться в частности и к литовскому депутату Европарламента Андрюсу Кубилюсу, который призывает других коллег из ЕС, мы уже слышали заявления от некоторых мировых лидеров, которые планируют ехать в Москву.

Учитывая, что на Востоке страны нет прекращения огня, происходит постоянная паспортизация, ни одни из договорённостей, которые были в Париже, не выполняются.

И поэтому, если тот турбо-режим, который выбрала российская власть для изменения Конституции (как мы видим, от 15 января, когда Путин сделал своё послание, уже принято первое чтение), мы чётко понимаем, что возможно и вразрез с законом РФ без решения Венецианской комиссии, поскольку Россия является членом Совета Европы, после того, как их вернули без выполнения каких-либо договорённостей и обязательств в ПАСЕ, очевидно, что сейчас, пока нет примата национального законодательства над международными обязательствами в РФ, мы ещё можем донести часть этих позиций через нашу делегацию не только в ПАСЕ, но и в ОБСЕ, и в других», – заявила Гопко.

«Поэтому я думаю, что сейчас надо формировать определённую коалицию, проявлять лидерство и бойкотировать парад. Тем более, мы слышим, что ещё и там, возможно, будут представители так называемых ДНР-ЛНР присутствовать и так далее, потому надо проактивно действовать», – добавила украинская националистка.