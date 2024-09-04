В Киеве проболтались, что ВСУ прикрываются гражданскими объектами

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Некоторые удары ВКС России были нацелены по «гражданским» гостиницам и общежитиям, в которых поселились подразделения ВСУ или иностранные наёмники.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская Федерация била по военным целям. Естественно, попадала и по гражданским, но основные цели были военные. А сейчас, уже вот с первого числа, уже начали и гражданские цели. Ну, Львов, это гражданская цель. Это реально гражданская цель. Кривой рог – тоже. Общежития или гостиницы, это тоже гражданское, но по всей видимости, работает агентурная разведка или воздушная разведка, и выявляет, где селятся военнослужащие. Или так называемые из иностранных корпусов, то есть иностранный легион. Ну, военнослужащие, граждане стран и государств, которые служат в ВСУ, тоже выявляют: «это – цели», – сказал Стариков.