В Киеве проболтались, как госдеповские СМИ пытаются втереться в доверие крымчанам

08.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Финансируемые Госдепом США СМИ типа издания «Крым. Реалии», специально используют «мягкую» риторику и не называют РФ оккупантом.

Об этом в эфире телеканала UATV заявила советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, таким образом Украина навязывает жителям полуострова свою информационную политику.

«То же самое «Радио…», которое работает, «Крым. Реалии», которые нацелено специально на крымскую аудиторию. Они специально подают информацию правдивую. Я знаю, что вначале их критиковали потому, что они не несут четко как бы украинские, ну, не называют оккупантов оккупантами или еще что-то. Такая критика в их адрес звучала, но, тем не менее, более мягкие формулировки позволяют хоть как-то достучаться до жителей оккупированных территорий, донести до них ту информацию, которую российские СМИ до них не донесут… Крымчан нужно убеждать в том, что мы о них не забыли, в том, что мы о них помним. Этот месседж им посылать», – заявила Каздобина.