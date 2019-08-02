02.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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В Киеве проболтались о реальных целях переписи населения

Подписание президентом Владимиром Зеленским указа, предусматривающего проведение на Украине переписи населения, может стать первым шагом в искоренении русского языка в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила директор Института демографии и социсследований НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это дает возможность нормальным образом планировать. Допустим, мы узнаем, что в Закарпатье есть много людей, для которых венгерский язык является родным. Это значит, что мы вынуждены там открывать венгерские школы. Допустим, мы узнаем, что на Донетчине нет множества людей, для которых русский язык является родным. Следующий шаг – а нужны ли там русскоязычные школы?», – сказала эксперт.

Таким образом, в случае фальсификаций результатов переписи населения, киевская власть может искусственно занизить показатели численности русскоязычного населения Донбасса, что может стать основанием для закрытия русскоязычных школ на данных территориях.

Отметим, что, согласно переписи населения от 2001 года, 74,9 % жителей Донецкой области и  68,8 % Луганской назвали русский язык родным.

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