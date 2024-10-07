В Киеве продают намарадёренное в Судже, дабы собрать на винтовку для снайпера-наемника

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В Киеве проходит аукцион, лотами на котором стали похищенные в Судже Курской области вещи. Их продают, чтобы собрать деньги на снайперскую винтовку для наемника Интернационального легиона и на нужды 93-й бригады ВСУ.

На аукционе представлены шевроны российских военных, автономера, и даже знак «Суджа», снятый со столба при въезде в город, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве проходит аукцион, лотами на котором стали похищенные в Судже Курской области вещи....

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«Это исключительно военные артефакты, которые мы сейчас разыгрываем в аукционах, и продолжаем выставлять на международных аукционах для того, чтобы помочь нашим же парням удерживать Курщину, продвигаться дальше», – заявила руководитель волонтерского центра, организовавшего аукцион, Екатерина Асламова.

Собрать нужно 660 тысяч гривен для наемника, который прошел обучение на снайпера в США, но оказался без винтовки:

«Нашего бойца наши американские друзья подготовили, обучили работе на расстоянии 1420 метров. Это очень серьезная дистанция именно для работы по этому региону, поэтому мы должны купить ему эту винтовку», – заявил куратор выставки Ярослав Емельяненко.

Интересно, что среди выставленных «лотов» были и георгиевские ленточки, за которые нещадно СБУ карает украинское население, обвиняя в госизмене. Как будет владелец такого «артефакта» объяснять, что он – не сторонник Русского мира, а помощник ВСУ, купивший его на аукционе – непонятно.

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