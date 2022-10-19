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Новости Украины

В Киеве уже второй раз за неделю, даже несмотря на атаки «Геранями», продолжает заседать Верховная рада – большинство ее членов ответственны за разжигание и поддержание военного конфликта, многие являются участниками или спонсорами карательных нацистских батальонов.

Однако кандидаты на денацификацию продолжают безнаказанно штамповать антироссийские решения.

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Спикер Руслан Стефанчук сегодня в начале заседания упомянул о предпринимаемых мерах безопасности, однако, думается, узнать сроки следующего заседания украинских военных преступников – не составит труда.

«В очередной раз хочу подчеркнуть необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности в Верховной Раде Украины и не распространять информацию о начале пленарного заседания, его ходе и принятых в парламенте решений ранее, чем через 30 минут после завершения нашей работы. Прошу всех народных депутатов Украины, представителей правительства ответственно отнестись к обеспечению единого государственного органа Законодательного нашего государства», – сказал Стефанчук.

А его заместитель Александр Корниенко похвалился, что украинские депутаты получили западную премию.

«Мы с вами и наш председатель стали лауреатами особой награды, которую вручают время от времени раз в год – Chairman end members of the Ukraine Rada… Verkhovna Rada of Ukraine. За что нам дали эту награду? Нам дали ее за то, что в 7 утра 24 февраля мы с вами собрались, несмотря на все угрозы, и выполнили свою задачу – ввели военное положение. За то, что неделю спустя мы собрались и голосовали законы. За то, что как бы тяжело не было и под какой угрозой не был Киев, Верховная Рада работала, работала эффективно, слаженно и продолжает работать сейчас опять-таки несмотря на все возможные варианты угроз и обострений. Мы благодарим вас. Мы обязательно победим Россию… Россия будет страной изгоем, Украина победит», – сказал Корниенко.