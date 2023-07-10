В Киеве продолжают убеждать: ВСУ ещё имеют шанс прорваться к Азовскому морю

Анатолий Лапин.  
10.07.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен


Украинское наступление, хоть и оказалось не быстрым, но ВСУ имеют все шансы пробиться к Азовскому морю.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил профессор Киевского университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское наступление, хоть и оказалось не быстрым, но ВСУ имеют все шансы пробиться к...

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«Я знаю больше, чем я могу сказать и общаюсь с теми людьми, которые не только принимают решения, я общаюсь с теми людьми, которые реализуют эти решения.

И я вижу, что при подобном подходе рано или поздно мы прорвем фронт и выйдем к Азовскому морю.

А если мы выйдем к Азовскому морю, то, извините, Крыму амба.

Во всяком случае, не покупайте сейчас, если вам предлагают, место в Коктебеле или Феодосии. Придем туда, заберем просто бесплатно. Реквизируем, на полном серьезе», – заявил Василенко.

Киевский профессор выдает желаемое за действительное – при нынешнем уровне потерь время работает на Россию, считает военкор Герман Куликовский.

«У нас в данном случае безусловное преимущество, Украина провела уже несколько волн мобилизации, а сейчас в некоторых областях вообще перешла к тотальному мобу. С учетом реально очень больших потерь ВСУ, главный резерв Киева, то есть пушечное мясо, может в скором времени иссякнуть. Поэтому не надо ждать глубоких прорывов танковыми клиньями, мы ведём войну на истощение, прежде всего на истощение живой силы врага.

В данном случае каждая выпотрошенная артиллерийским огнём лесополоса, каждый отбитый  штурм противника, каждый ракетный удар по располагам, каждый дрон, направленный в блиндаж врага, приближает нашу победу. Напомню, что к концу Первой мировой войны на территорию Германской империи не ступила нога солдата Антанты, однако Германия потерпела тяжелейшее поражение и лишились важнейших территорий, армии и вообще была растоптана», – объясняет Куликовский.

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