В Киеве продолжаются страсти вокруг воровства в музее Евромайдана

20.11.2020, Киев, Игорь Петров

Возле главного здания СБУ в центре Киева сегодня продолжилась история руководства музея «Революции достоинства», уличённого накануне в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Директор музея Игорь Пошивайло выступил перед журналистами у здания СБУ. Он тут же попытался представить коррупционное дело как политические репрессии. Обыск прошел в то время, когда музей готовил программу отмечания годовщины Евромайдана, сокрушался Пошивайло.

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«Мне кажется, что этот своего рода «наезд» – это попытка запугать, поставить на место… Речь идет не о 111 миллионах, а об угрозе ценностям Майдана. В частности, о блокировании работы институции, которая занимается этим профессионально», – сказал он.

К журналистам вышел начальник Киевского главного управления СБУ Олег Головаш который изложил свою версию происходящего. Он напомнил, что Кабмин в 2018 году выделил 150 млн грн на создание музея. 80% средств было перечислено заказчику и подрядчику для начала работы. Музейный комплекс должен был быть построен на годовщину независимости Украины в 2019 году. Однако ничего не готово до сих пор.

«Как мы видим, по сегодняшний день мемориального комплекса нет. Есть ряд дополнительных соглашений, которым отсрочивались даты возведения этого объекта. Естественно, встал вопрос, где и каким образом используются деньги бюджетного финансирования, которые с 2019 года пребывают у подрядной организации.

Мы надеялись, что к 7-й годовщине Майдана этот мемориальный комплекс хотя бы начнет строиться. Летом этого года мы с коллегами из других правоохранительных и контролирующих органов начали соответствующую проверку. Первые результаты этой проверки подтвердили наличие ряда финансовых нарушений», – сказал СБУшник.

«На сегодня комплекса нет. Почему? Коммерсанту дали возможность использовать бюджетное финансирование с 2019 года. На сегодня отчетные материалы отсутствуют», – добавил он.

Экс-министр экономики Виктор Суслов полагает, что скандал вокруг музея санкционирован на самом верхнем уровне.

«Все-таки дел возбуждено Службой безопасности, которую возглавляет Иван Баканов, ближайший сподвижник действующего президента Зеленского. Конечно, это – его решение, в этом у меня сомнений нет. Ну и, возможно, что как раз они стремились разоблачить негодяев, которые разворовали деньги на создание музея «Революции достоинства» как раз к годовщине, чтобы участники революции видели, что власть борется с таким наглым разворовыванием денег, предназначенных для увековечивания памяти. Что это не забыто, что это не проходит с рук. Чтобы они порадовались, отмечая годовщину «Революции достоинства».

111 миллионов гривен – это большая сумма. Я уверен, что если бы это не соответствовало действительности, никогда Баканов и СБУ не решились бы проводить такое резонансное мероприятие. Если они его проводят, значит, у них есть жесткие, четкие документальные доказательства», – сказал Виктор Суслов.