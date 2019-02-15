//exit;
15.02.2019, Киев,   Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, Коррупция, Криминал, Украина
Просмотров:

В Киеве продырявили соратника Ляшко

Минувшей ночью в Киеве подстрелили майданщика Евгения Сагуйченко, сообщил в своем блоге его соратник Игорь Криворучко, в прошлом один из командиров нацбата «Азов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Получил огнестрельное ранение в грудь. Пуля застряла в ребре, сейчас он в отделении интенсивной терапии», – сообщил Криворучко.

Сам пострадавший и Криворучко утверждают, что нападение могло быть связано с акциями против коррупции в компании «Нафтогаз» – не так давно в Киеве под эгидой партии Олега Ляшко прошли пикеты, участники которых обвиняли руководство газовой монополии в выписывании самих себе миллионных премий, махинациях с тарифами и т.п., передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Криворучко утверждает, что после этого «активисты» стали получать смс-сообщения с угрозами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть