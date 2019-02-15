15.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Минувшей ночью в Киеве подстрелили майданщика Евгения Сагуйченко, сообщил в своем блоге его соратник Игорь Криворучко, в прошлом один из командиров нацбата «Азов».

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«Получил огнестрельное ранение в грудь. Пуля застряла в ребре, сейчас он в отделении интенсивной терапии», – сообщил Криворучко.

Сам пострадавший и Криворучко утверждают, что нападение могло быть связано с акциями против коррупции в компании «Нафтогаз» – не так давно в Киеве под эгидой партии Олега Ляшко прошли пикеты, участники которых обвиняли руководство газовой монополии в выписывании самих себе миллионных премий, махинациях с тарифами и т.п., передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Криворучко утверждает, что после этого «активисты» стали получать смс-сообщения с угрозами.