В Киеве прогнозируют, что бои за Херсон продлятся месяц

30.08.2022  01:05 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Херсон


«Наступление на Херсон», объявленное в понедельник официальным Киевом, – попытка улучшить переговорные позиции Украины. Активные боевые действия продлятся около месяца.

Такой прогноз публикует киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наступление на Херсон», объявленное в понедельник официальным Киевом, – попытка улучшить переговорные позиции Украины....

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«Переговорам о перемирии будет предшествовать попытка выйти в новую точку равновесия. Попытка Украины подвинуть врага в рамках этого – это и есть попытка усилить переговорные позиции к моменту саммита G-20 в Индонезии, где, возможно, будет заключено перемирие. В рамках этого сценария нас ждёт ещё около месяца жёстких боев.

В октябре начнётся непогода, и возможности наступления начнут ограничиваться для обеих сторон. 8 ноября будут выборы в Конгресс, которые покажут, как изменится баланс в США. Результаты выборов могут скорректировать позицию Белого дома.

А 15-16 ноября будет саммит G-20 в Индонезии. Кроме того, в начале ноября должна быть встреча Байдена с Си Цзиньпином.

В общем-то, все указывает на то, что в середине ноября будет развилка, после которой будет или перемирие, или заход на следующий год с переходом ситуации в сценарий 2 (жёсткая зима и переговоры в конце зимы-начале весны) и сценарий 3 (жёсткая зима и переход к новой эскалации, которая была затянется до середины осени 2023 года, когда будет формироваться очередная точка бифуркации).

В любом случае, я уверен, что вопрос возврата Крыма и Донбасса не будет решён для Украины. Даже вопрос возврата Херсона ещё не очевиден», – признаёт Романенко.

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