В Киеве прогнозируют, что после поражения Украины члены НАТО поедут на поклон в Москву

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НАТО посыплется в случае поражения Украины, а значительная часть стран, входящих в альянс, поедет без оглядки на Вашингтон договариваться о своей безопасности в РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все прекрасно понимают, в Британии, в США, что если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется. Много стран НАТО – восточноевропейские, южноевропейские и ЕС начнут договариваться о своей безопасности в Москве, поедут туда на переговоры, понимаете? Они не будут выходить из НАТО, это не означает, что НАТО распадется, не обязательно они выйдут из НАТО, но в рамках НАТО скажут: «А мы – нейтральная страна, мы вмешиваться ни во что не будем», – считает эксперт.

«Обратите внимание, как Турция – страна же НАТО, и это не мешает ей вести, мягко говоря, отдельную политику относительно России – закупать у нее оружие, что угодно. То есть вести отдельную политику. Вот таких сепаратистов внутри НАТО, если Украина проиграет, будет очень много, особенно среди малых стран восточной и южной Европы», – заявил Бортник.