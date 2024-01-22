В Киеве прогнозируют, что США могут ввести войска на Украину для фиксации ее распада

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


С приходом к власти в США Дональда Трампа может быть принято решение о вводе американских войск на Украину.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С приходом к власти в США Дональда Трампа может быть принято решение о вводе...

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«Решение о введении ограниченных контингентов может быть принято, но это могут быть войска Польши, Литвы, еще нескольких государств, ориентированных преимущественно на Великобританию. То есть это может быть британская авантюра, но точно не решение государств НАТО.

Однако, в последнее время начали в Соединенных Штатах все чаще говорить о том, что только с возможным приходом Трампа к власти ситуация в отношениях между Соединенными Штатами и Россией может обостриться настолько, что тогда Трамп примет решение о введении некоего ограниченного контингента на территорию Украины.

Но не для того, чтобы воевать с Россией, а для того, чтобы создать определенную линию разграничения», – сказал эксперт.

«Так что по большому счету, в США даже сторонники ввода американских войск на территорию Украины, а есть и такие, говорят, что даже, если будут введены войска, то не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы просто зафиксировать определенную территорию за Украиной.

А это значит, что это будет фактически узаконена потеря остальных территорий Украины», – заявил Бондаренко.

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