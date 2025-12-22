В Киеве прогнозируют встречу Путина и Трампа в феврале в Будапеште

Вадим Москаленко.  
22.12.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 206
 
Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Сорванный осенью «Будапешт» может состояться уже в начале следующего года. Дополнительно способствовать саммиту будет весенняя предвыборная гонка в Венгрии: поддержать партию Орбана заинтересованы и Путин, и Трамп, уже готовящие свои визиты.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я ожидаю ещё встречи между Путиным и Трампом в феврале следующего года в Будапеште с вероятностью 50%, может быть даже 51%. Запланирован приезд Путина в Будапешт, напомню, на открытие, на закладку ПАКШ-2, атомной электростанции в Будапеште.

Я [допускаю] вероятность того, что и Трамп приедет в это же время в Будапешт, тем более, что он планирует приехать в Венгрию. Необходимо поддержать Орбана на  парламентских апрельских выборах. Думаю, вероятность этой встречи самая высокая за весь последний период», – сказал Бортник.

По его мнению, к  февралю-марту уже станет понятна динамика по Донбассу.

«Станет понятно, сможет ли Украина удержать Константиновку, начнутся ли бои за Славянск. И тогда может состояться ещё важный раунд переговоров. На столе будет снова лежать вопрос, будут ли выходить украинские войска из Донбасса. Или всё-таки будем ждать до конца этого процесса, или ещё раз попытаемся что-то изменить и договориться между собой. Вот такой раунд может быть, очень-очень важный», – предположил укро-политолог.

