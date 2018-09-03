03.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Мнение, Политика, Украина
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В Киеве проговорились о том, кто виновен в смерти главы ДНР



Порадовавшись смерти главы ДНР Александра Захарченко, официальный Киев фактически взял на себя вину за это убийство.

Об этом член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире канала «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что если внимательно послушать, что сказал Юрий Луценко, то это – официальное признание причастности киевских спецслужб. Это не просто радость, он говорит же: «Понёс заслуженное наказание, там ещё и просто были слова, которые дают понять, что «мы причастны к этому», – заметил он.

Отвечая на вопрос ведущей, почему же просто не взять и не признаться в содеянном, эксперт отметил, что «это не очень прилично».

«Потому что это не очень прилично – взять и сказать, что «мы убили». Это просто убийство, политическое убийство. Тем более человека, который формально признан Киевом, потому как он участник Минского процесса, он его подписывал. С ним сели за стол переговоров, с ним разговаривают. Потому они в каком-то смысле убили политического оппонента, это нельзя отрицать», – заявил Морозов.

«А западу просто сказать нечего в этой ситуации, потому что и там плохо, и там тоже», – подчеркнул он.

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