В Киеве проклинают блокаду Донбасса и подбивают убытки

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Введенные Киевом ограничения по отношению к республикам Донбасса сложно назвать блокадой, поскольку запрет на покупку продукции ЛДНР распространяется только на саму Украину.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил украинский общественный деятель, политолог Александр Скубченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не назову это «блокадой»: пан Кучма, действительно, прав. Экономической блокадой можно назвать ряд экономических действий, например, как США ввели в отношении Кубы, Венесуэлы, Ирана – кто вступит в торговые отношения с этими странами, попадут от нас под санкции. Ничего этого Украиной сделано не было, мы никому не запрещаем покупать продукцию, произведённую там. На мой взгляд, это, действительно, блокада нас самих себя.

Чего Украина лишилась: до введения блокады предприятия, которые работали там, были зарегистрированы в украинской юрисдикции, платили примерно 12 миллиардов гривен налога в бюджет Украины, люди там получали зарплату в гривне, с которой вычитался ЕСВ, полтора процента на войну. После блокады эти предприятия – то есть, причина – блокада, а потом эти предприятия были национализированы руководством этих ЛДНР, и теперь налоги платятся туда», – рассказал эксперт.

«Уголь мы там перестали покупать. У нас нет блокады, у нас есть запрет на перемещение грузов. Тот уголь, который мы отказались покупать там, теперь мы покупаем у России. 70 процентов всего угля мы завозим из России. То есть, теперь мы стране, которую называем «агрессором», платим миллиарды. Блокада Донбасса позволила олигархам Порошенко и Ахметову ввести грабительскую формулу «Роттердам плюс». То есть, тот уголь, который к нам заходит оттуда, мы за него платим, как будто покупаем на бирже в Нидерландах», – добавил Скубченко.