В Киеве проклинают советских солдат и восхищаются мемуарами гитлеровцев

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Новости Украины

У всех сторонников коммунистов и Советского Союза на Украине давным-давно нужно было забрать все имущество и заставить чистить свинарники.

Об этом в видеоблоге бывшего соратника скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии», экс-депутата Рады Игоря Мосийчука заявил киевский праворадикал и расист Олесь Вахний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остались люди, которые не исповедовали идею нации, те, кто лишний, те, кто в нашем обществе лишний. Те, у кого нужно забрать все имущество, поселить в дом под соломенной крышей – и доживай там свой возраст, работай, свинарники чисти. Вот так с этими коммунистами нужно было сделать. Не изменилось. Это было понятно, что на общество нужно давить. Тот случай, когда активное меньшинство, согласно Донцову, вынуждено тянуть пассивное большинство», – рассуждал нацист.

Он также набросился с обвинениями на советских освободителей, оперируя фактами из воспоминаний гитлеровцев вермахта.

«А советские солдаты. Их внуки сейчас вытворяют, мы видим на Донбассе, в Ирпене, в Буче, это же внуки этих советских солдафонов, которые сюда приперлись на наши земли в 1943-1944 году, потом поперлись в Западную Европу. Мы же знаем, что изнасилование, грабежи, уничтожение нации – это было массовым. Я читал воспоминания солдат «Вермахта». Они описывают эту ситуацию. Додумались же советские солдаты залезть в храм и нагадить прям там, на столе. Ума хватит у нормального человека? Но это делали во время Второй мировой войны. Почему мы удивляемся, что этих негодяев, которые во время Второй мировой войны якобы освобождали Украину и Европу, вдруг их внуки, правнуки такие жестокие на нашей земле?» – вещал украинский нацист.