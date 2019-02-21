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21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
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В Киеве пророчат Донбассу судьбу Сербской Краины

Возвращение Донбасса в состав Украины – это не просто возврат территорий, а последующая полная переустановка внутренней и внешней политики Киева, которая невозможна при нынешнем режиме.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России важно не просто вернуть Донбасс в Украину обратно. Это же не только вопрос возвращения территорий. Это вопрос геополитического позиционирования Украины. Грубо говоря, нынешняя власть отказывается от вступления в ЕС и НАТО в обмен на возвращение территорий. Дальше, это изменение конфигураций национальной идентичности. Какая национальная идентичность будет в Украине с Донбассом?

Это исключительно украинская Украина либо многонациональная с Донбассом и другими полуавтономными регионами? А какая форма государства, централизованное или децентрализованное по шкале, начиная от конфедеративного до унитарного? У нас же эти проблемы не решены», – заявил политолог.

«Это же не просто вернуть территорию. Когда вы возвращаете Донбасс, как вы будете по Великой Отечественной войне, у нас Вторая мировая. Язык у них русский, Сталина любят, голодомор они не признают. Или по модели Боснии и Герцеговины, когда Сербская Краина – у них одна история, вообще уклад жизни другой, а у боснийцев и хорватов совсем другой уклад жизни.

Мы же об этом не думаем, мы думаем просто территорию вернуть, как это в других странах было – нет, если бы проблема только территорий была, Россия давно бы эти территории забрала», – добавил Карасёв.

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