В Киеве пророчат досрочную отставку Зеленского уже осенью

06.05.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти со своего поста из-за проблем в экономике, которые в полной мере еще не проявились.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский может пойти в отставку по любой причине. Устанет? Уже устал. Некоторые намекают, что он действительно может уйти в отставку осенью. Глядя на его видео и на все остальное, трудно представить, что он собирается четыре года работать в таком нервном режиме. Тем более что мы понимаем, что та жопа, которая, как мы думаем, уже есть, она еще не началась.

Меня поражает, когда люди думают и по телевизору показывают, что вот, с 12 числа все выйдут с карантина, вернутся в свои любимые рестораны, парикмахерские, салоны красоты и прочее. И не понимают, что много мест, к которым привыкли, просто не откроются, уже не будут существовать. Поэтому у Зеленского, конечно, очень серьезные вызовы. И с должности он может уйти в любой момент», – сказал политтехнолог.

«Если говорить о том, какие заведения откроются, то вчера минэкономики официально уведомило, что 40% ресторанов и кафе больше никогда не откроются после карантина. То есть 40% сферы услуг уже работать не будет. И это только кафе и рестораны, а в других сферах еще больше будет», – в свою очередь заметил политический эксперт центра «Эйдос» Виктор Таран.

Отметим, что и Голобуцкий, и Таран на прошлых выборах обслуживали интересы тогдашнего президента Петра Порошенко.