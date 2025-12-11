В Киеве пророчат грандиозную грызню в окопах ВСУ
Выборы во время войны, проведение которых под давлением Дональда Трампа не исключил диктатор Владимир Зеленский, чреваты для Украины тяжелыми последствиями.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я боюсь противостояния в обществе во время выборов, особенно в армии. Я в окопах сто раз обнимался и десятки раз фотографировался вместе с бойцами действительно героического подразделения «Свобода» [формирование одноименной партии, запрещенной в РФ]. Много раз встречался с людьми, которые имели противоположные моим политические взгляды, но мы всегда над этим шутили, потому что это было, как такие воспоминания о столетней войне.
А теперь, представь себе, что эти люди встречаются в окопах и первое, что спрашивают: «За кого ты голосуешь?» И дальше начинается масса аргументов, причем они в основном будут эмоциональными, а не рациональными», – сказал экс-генпрокурор.
Не обошлось без пресловутого российского следа.
«И, конечно, Путин будет подбрасывать много дезинформации, а, может, и информации, чтобы усиливать этот огонь. Это опасная история. Но еще более опасно, если Путин позволит нам в условиях прекращения огня провести первый тур, а второго не будет. Кандидат в президенты Залужный набирает, например, 40%, а кандидат в президенты, например, Зеленский набирает 20%.
Но во втором туре российская армия идет в наступление. И кто у нас тогда по существу президент? Где Зеленский? Так как выборы не закончились, инаугурации не произошло, а де-факто он уже проиграл», – тревожится Луценко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: