Выборы во время войны, проведение которых под давлением Дональда Трампа не исключил диктатор Владимир Зеленский, чреваты для Украины тяжелыми последствиями.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я боюсь противостояния в обществе во время выборов, особенно в армии. Я в окопах сто раз обнимался и десятки раз фотографировался вместе с бойцами действительно героического подразделения «Свобода» [формирование одноименной партии, запрещенной в РФ]. Много раз встречался с людьми, которые имели противоположные моим политические взгляды, но мы всегда над этим шутили, потому что это было, как такие воспоминания о столетней войне. А теперь, представь себе, что эти люди встречаются в окопах и первое, что спрашивают: «За кого ты голосуешь?» И дальше начинается масса аргументов, причем они в основном будут эмоциональными, а не рациональными», – сказал экс-генпрокурор.

Не обошлось без пресловутого российского следа.