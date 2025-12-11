В Киеве пророчат грандиозную грызню в окопах ВСУ

Игорь Шкапа.  
11.12.2025 23:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3306
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Выборы во время войны, проведение которых под давлением Дональда Трампа не исключил диктатор Владимир Зеленский, чреваты для Украины тяжелыми последствиями.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я боюсь противостояния в обществе во время выборов, особенно в армии. Я в окопах сто раз обнимался и десятки раз фотографировался вместе с бойцами  действительно героического подразделения «Свобода» [формирование одноименной партии, запрещенной в РФ]. Много раз встречался с людьми, которые имели противоположные моим политические взгляды, но мы всегда над этим шутили, потому что это было, как такие воспоминания о столетней войне.

А теперь, представь себе, что эти люди встречаются в окопах и первое, что спрашивают: «За кого ты голосуешь?» И дальше начинается масса аргументов, причем они в основном будут эмоциональными, а не рациональными», – сказал экс-генпрокурор.

Не обошлось без пресловутого российского следа.

«И, конечно, Путин будет подбрасывать много дезинформации, а, может, и информации, чтобы усиливать этот огонь. Это опасная история. Но еще более опасно, если Путин позволит нам в условиях прекращения огня провести первый тур, а второго не будет. Кандидат в президенты Залужный набирает, например, 40%, а кандидат в президенты, например, Зеленский набирает 20%.

Но во втором туре российская армия идет в наступление. И кто у нас тогда по существу президент? Где Зеленский? Так как выборы не закончились, инаугурации не произошло, а де-факто он уже проиграл», – тревожится Луценко.

