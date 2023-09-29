В Киеве пророчат исход 20 миллионов россиян на «європейську Україну»

Когда Украина станет членом ЕС и НАТО, население России из зависти начнёт покидать свои дома, чтобы переехать в «новую европейскую страну».

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украина начнёт свой активный «поступ» в Европу, если нас действительно возьмут в НАТО, в Евросоюз, то мы столкнёмся с другой ситуацией, про которую мне сказали немецкие товарищи. Они сказали: вы просто не представляете, какое количество в России людей вспомнят, что у них украинские корни. Это может быть массовый исход, как вы с ним будете справляться, никто не знает. А таких людей, по приблизительным подсчётам, около 20 миллионов в России. И сможем ли мы хотя бы частично интегрировать этих, не знаю, украинцев по происхождению или людей, которые попытаются вернуться сюда, потому что им тут комфортно», – трепался Ягун.

По его словам, можно начать с раздачи жителям Кубани и сёл Воронежской и Курской областей «карты украинца».

«Эта ситуация, кстати, была очень разительна в 17-18 году ХХ века, когда Санкт-Петербург с Москвой был под большевиками, и очень большая часть оттуда приехала в Киев. Я имею в виду, что интеграция большого количества людей, но с другим менталитетом, но, к сожалению, украинцев, это та же самая история – нужна ли нам Кубань. Ну, если Кубань будет самостоятельным государством, можно с ней дружить, но никак не интегрировать её в Украину, потому что мы просто не переварим её и ментально. Мы можем как-то помогать, пускай они язык восстанавливают. Потому что они язык называют «говиркою», какие-то свои вещи. Или те же сёла в Воронежской и Курской области. Там говорят по-украински, но они говорят, что это диалект какого-то непонятного языка, какого – они не говорят. То есть, надо ли нам эти сёла украинские, не знаю. Может работать там по системе, как у поляков или венгров – карта поляка или карта украинца», – предложил генерал.

Возвращаясь к теме «исхода», он предупредил, что у Украины здесь существует «ментальная опасность».

«Но это очень далёкая история. Это только в том случае, если мы будем действительно успешными, и к нам потянутся люди. То есть – сам момент, откуда брать украинскому государству возможных будущих мигрантов, у нас есть. Восстанавливать украинскую демографию за счёт миграции из России – можно. Но есть боязнь того, что бацилла Русского мира и менталитет, который нам очень чужд, придёт сюда. Будем смотреть», – заключил Ягун.