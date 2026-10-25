В Киеве пророчат полную дисфункцию мегаполисов и вечную серую зону

Игорь Шкапа.  
25.10.2026 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Ведущие мировые игроки достигли консенсуса по поводу мрачного будущего Украины.

Об этом в беседе с объявленным в розыск в РФ политологом Юрием Романенко заявил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский политический философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие мировые игроки достигли консенсуса по поводу мрачного будущего Украины. Об этом в беседе...

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«Сможет ли удержаться фронт при дисфункции  столицы… Если произойдёт дисфункция столицы, то есть она потеряет все те функции, которые она выполняет по отношению к фронту в промышленном плане, технологическом плане, в обеспечении инфраструктуры, транспорта?..

А если не только столица, если такие функции чисто урбанистические потеряют Киев,  Харьков, Днепр, Одесса – фронт удержится? О какой вечной войне вы говорите, ребята?», – сказал Дацюк.

При этом Романенко признал, что никакой вечной войны не будет. Его собеседник заметил, что возвращение с фронта огромного количества военных превратит Украину в атаманию.

Ведущий же считает, что с этой ситуацией помогут справиться внешние силы.

«Если со стороны США, России, Китая, Европы, короче говоря, таких больших игроков будет консенсус по поводу того, что это остаётся  серой зоной, а к этому всё  идёт, точнее говоря, это уже факт… и будет профинансирован силовой блок и ряд функций, которые обеспечивают функционирование этого государства в момент стабилизации», – прогнозирует Романенко.

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English version :: Читать на английском В Киеве пророчат полную дисфункцию мегаполисов и вечную серую зону

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