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Ведущие мировые игроки достигли консенсуса по поводу мрачного будущего Украины.

Об этом в беседе с объявленным в розыск в РФ политологом Юрием Романенко заявил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский политический философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сможет ли удержаться фронт при дисфункции столицы… Если произойдёт дисфункция столицы, то есть она потеряет все те функции, которые она выполняет по отношению к фронту в промышленном плане, технологическом плане, в обеспечении инфраструктуры, транспорта?.. А если не только столица, если такие функции чисто урбанистические потеряют Киев, Харьков, Днепр, Одесса – фронт удержится? О какой вечной войне вы говорите, ребята?», – сказал Дацюк.

При этом Романенко признал, что никакой вечной войны не будет. Его собеседник заметил, что возвращение с фронта огромного количества военных превратит Украину в атаманию.

Ведущий же считает, что с этой ситуацией помогут справиться внешние силы.