В Киеве пророчат полную дисфункцию мегаполисов и вечную серую зону
Ведущие мировые игроки достигли консенсуса по поводу мрачного будущего Украины.
Об этом в беседе с объявленным в розыск в РФ политологом Юрием Романенко заявил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский политический философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сможет ли удержаться фронт при дисфункции столицы… Если произойдёт дисфункция столицы, то есть она потеряет все те функции, которые она выполняет по отношению к фронту в промышленном плане, технологическом плане, в обеспечении инфраструктуры, транспорта?..
А если не только столица, если такие функции чисто урбанистические потеряют Киев, Харьков, Днепр, Одесса – фронт удержится? О какой вечной войне вы говорите, ребята?», – сказал Дацюк.
При этом Романенко признал, что никакой вечной войны не будет. Его собеседник заметил, что возвращение с фронта огромного количества военных превратит Украину в атаманию.
Ведущий же считает, что с этой ситуацией помогут справиться внешние силы.
«Если со стороны США, России, Китая, Европы, короче говоря, таких больших игроков будет консенсус по поводу того, что это остаётся серой зоной, а к этому всё идёт, точнее говоря, это уже факт… и будет профинансирован силовой блок и ряд функций, которые обеспечивают функционирование этого государства в момент стабилизации», – прогнозирует Романенко.
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