В Киеве пророчат Украине погружение в общинный феодализм

26.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Прошедшие на Украине местные выборы приведут не к региональному сепаратизму, а спровоцируют парад «суверенитетов» от Киева на уровне территориальных общин.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сильные политики со свежей легитимностью на фоне слабого делегимитизирующего центра будут перетягивать на себя полномочия, будут перетягивать на себя ресурсы, будут игнорировать просто указания Кабинета министров, Администрации президента и так дальше. Но это не сепаратизм, это совсем другое явление, его можно назвать как неофеодализм.

Это не региональная политика, это будет не на уровне регионов, это будет именно на уровне территориальных общин, в первую очередь, крупных, самодостаточных, начиная с городов-миллионников и заканчивая какими-то успешными муниципалитетами – там, где есть собственные источники доходов и там, где есть самодостаточные элиты.

Которые завязаны на эти источники доходов, которые имеют свои амбиции и обладают этим инструментарием муниципального управления», – заявил Белашко.