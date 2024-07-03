В Киеве пророчат волну расправ и утилизации «патриотов» в окопах

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Утилизация неугодных самоубийственными приказами в ВСУ и ГУР и без того имеет место, однако есть тенденция к тому, что единичные случаи станут волной таких расправ.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный батальона майданщиков «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли «совок» в армии? Есть! Есть ли утилизация патриотов за счёт персональных приказов? Есть! Маленький пример: как мог СБУшник взять за руку ТЦКшника, чтобы вручить повестку журналисту? Для чего вручали повестку? Не только, чтобы закрыть рот, а чтобы отправить. Ну, если СБУшник может дать команду военнослужащему ТЦК, то где-то в другом месте тоже какой-то долбань может позвонить и дать команду любому комбригу отправить такое-то подразделение или такого-то человека куда-то в е…, извините, очень далеко-далеко. Есть такие моменты? Есть. Но они одиночные. Мои наибольшие страхи, чтобы это не стало волной расправ», – тревожился Лапин.

«Я знаю по спецназовцам ГУР, как целое подразделение дискредитировали, разжаловали – и в окопы на дальние позиции. Там кое-кто из них и остался до конца жизни. Всё это происходит именно потому, что есть очень много некомпетентных, это правда, пошли уже карьеристы и старые «совковые». От них надо избавляться», – возмущался нацист.